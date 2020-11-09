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Ердоган запропонував Путіну створити спільну групу з Карабаху

Понеділок 09 листопада 2020 08:48
Ердоган запропонував Путіну створити спільну групу з Карабаху
Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну створити спільну робочу групу з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Таку пропозицію Він зробив під час телефонної розмови з Путіним у суботу.

Про це повідомляє CNN Turk.

Наголошується, що Путін тепло зустрів пропозицію Ердогана про створення групи по Карабаху.

"Давайте разом вирішимо карабаську проблему за одним столом", - запропонував президент Туреччини.

Найближчими днями переговори можуть повернутися до двостороннього формату. Наступ азербайджанської армії повинен бути зупинений, сторони мають сісти за стіл переговорів. Робоча група буде покликана прискорити переговорний процес.

Нагадаємо, Ердоган ще в кінці жовтня запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, що в неділю, 8 листопада, Азербайджан заявив про те, що в ході боїв в Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. У Вірменії взяття стратегічно важливого міста в Карабасі заперечують.

Також повідомлялося, що через війну в Нагірному Карабасі майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.

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Новини України Політика Володимир ПутінНагорный КарабахРеджеп Тайіп Ердоган

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