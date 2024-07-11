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Эрдоган сообщил Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе переговоров он сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Турции и Telegram Владимира Зеленского.

Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром. Президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".

О встрече с Эрдоганом также сообщил и Зеленский.

"Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил Президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина готовится провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений саммита мира.

"Зерновое соглашение"

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

После этого действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора".

А в июле прошлого года Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

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