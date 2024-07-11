Эрдоган сообщил Зеленскому, что начал работать над возобновлением "зернового соглашения"

Как сообщается, Зеленский и Эрдоган обсудили "течение украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром. Президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".

О встрече с Эрдоганом также сообщил и Зеленский.

"Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил Президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина готовится провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений саммита мира.