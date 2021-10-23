Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон грата послів 10 країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Я дав необхідні вказівки нашому міністру закордонних справ, сказав, що Ви якомога швидше повинні оголосити 10 послів персонами нон грата", - цитує видання заяву Ердогана.

За його словами, іноземні дипломати покинуть країну, оскільки не розуміють Туреччину і не повинні підтримувати активіста Османа Кавали.

Як раніше зазначало France 24, у понеділок посли 10 країн, у тому числі США, Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Франції та Швеції, опублікували спільну заяву із закликом якнайшвидше розв'язувати питання Кавали.

Осман Кавала з 2017 року перебуває у в'язниці Туреччини. Він звинувачується в участі в антиурядових протестах у2013 році і причетності до спроби військового перевороту у 2016-му.