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Ердоган підтвердив свій візит в Україну на початку лютого

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій візит в Україну. Він відбудеться на початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

"На початку наступного місяця у мене буде візит в Україну",- сказав Ердоган під час пресконференції з президентом Сальвадору Найібом Букеле.

За словами турецького лідера, його засмучує, що між Україною і Росією панує Військова атмосфера. Він додав, що Туреччина має відносини з обома країнами.

Нагадаємо, раніше про можливе візит Ердогана в Україну повідомили турецькі ЗМІ. За їхніми даними, він проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.

Відзначити, Ердоган запропонував Зеленському і Путіну обговорити розбіжності в Туреччині.

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УкраїнаТурцияРеджеп Тайіп Ердоган