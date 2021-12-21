Ердоган планує переглянути свої відносини з МВФ через падіння ліри

Через стрімке знецінення турецької ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів про заходи, розроблені урядом з метою забезпечення стабільності фінансової системи. Зокрема, він планує переглянути свої відносини з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Anadolu .

Ердоган в телезверненні до громадян підкреслив, що Туреччина "більше не буде країною, що віддає свою економіку і політику в заручники зовнішнім силам за допомогою програм МВФ".

Нова фінансова альтернатива

За його словами, влада запропонує "нову фінансову альтернативу громадянам, які хочуть зменшити свої побоювання з приводу зростання обмінного курсу".

"Відтепер нікому з наших громадян не потрібно буде переводити свої вклади з турецької ліри в іноземну валюту, побоюючись зростання обмінного курсу", - сказав він.

Форвардний обмінний курс

Ердоган повідомив, що турецьким експортним компаніям, які зазнають труднощів при призначенні цін через коливання обмінного курсу, буде надано форвардний обмінний курс безпосередньо через центральний банк.

Він також оголосив про зниження до 10 відсотків податку, утримуваного з виплати дивідендів, вироблених компанією.

Залучення в економіку золота

Разом з тим турецький лідер повідомив про розробку нових фінансових інструментів, які дозволять залучити в економіку Туреччини золото населення на суму 280 млрд доларів.

Ердоган підкреслив, що Туреччина не має "ні наміру, ні необхідності хоч на крок відступати від вільної ринкової економіки". Він закликав "всіх, у кого є гроші і доступ до фінансів", до інвестицій в економіку і відкриття виробництв.

Падіння ліри

Раніше в понеділок турецька ліра впала більш ніж на 10% до 18,4 за долар після того, як Ердоган на вихідних твердо відстоював свою політику щодо зниження процентних ставок, незважаючи на зростання споживчих цін. Він також розкритикував бізнес-групи, що закликають його змінити курс.

Після оголошення заходів Ердоганом ліра різко зміцнилася на 25%.