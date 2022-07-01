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Ердоган планує переговори з Путіним і Зеленським: про що говоритимуть

Фото: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує найближчим часом провести переговори з лідерами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ"

"Проведемо переговори для реекспорту сільськогосподарської продукції. Є країни, у яких проблеми, і ми можемо допомогти. 20 наших кораблів у Чорному морі готові до дій. Після відповіді Путіна і Зеленського будемо визначати наші подальші кроки", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей про проведення переговорів щодо розблокування портів.

При цьому в Італії заявили, що ситуація з відновленням експорту зерна з України поліпшується і близька до розв'язки.

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ТурцияВійна в УкраїніПереговори у Туреччині