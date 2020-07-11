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В ЄС відреагували на рішення Туреччини про зміну статуса собора Святої Софії

Туреччина, Субота 11 липня 2020 01:38
В ЄС відреагували на рішення Туреччини про зміну статуса собора Святої Софії
Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Инна Собора

В Євросоюзі висловили жаль щодо цього рішення

Верховний представник Європейського союзу Жозеп Борель висловив жаль через рішення Туреччини повернути статус мечеті собору Святої Софії. Відповідний указ був підписаний 10 липня.

Про це повідомили на сайті ЄС.

В заяві верховного представника ЄС наголошується, що Свята Софія має сильне символічне, історичне та загальнолюдське значення.

"Постанова турецької Державної ради про скасування одного із визначних рішень сучасної Туреччини та рішення президента Ердогана про передачу пам’ятника під управління Президентства у справах релігій, викликають жаль. Як член-засновник Альянсу цивілізацій, Туреччина взяла на себе зобов'язання сприяти міжрелігійному та міжкультурному діалогу та виховувати толерантність та співіснування", - зазначив Борель.

Раніше Ердоган заявляв, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть в якості "належної відповіді" чолі США Дональду Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, 10 липня Держрада Туреччини скасувала рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини выд 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

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