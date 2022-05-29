RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган оцінив переговори з Фінляндією та Швецією щодо НАТО. Чи є прогрес

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Очільники Фінляндії та Швеції не виконали головних вимог Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган за підсумками переговорів з дипломатами Швеції та Фінляндії.

"На жаль, зустрічі нашої делегації з (дипломатами - ред.) Фінляндії та Швеції не пройшли на належному рівні. Вони мають очікування, але вони не зробили необхідних кроків щодо Туреччини", - заявив Ердоган.

При цьому він зазначив, що влада Фінляндії і Швеції все ще дозволяє "курдським терористам" вільно перебувати в їхніх країнах. При цьому курдам забезпечено захист у вигляді охорони поліції.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів.

Також ми писали, що влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган