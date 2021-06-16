Ердоган анонсував плани Туреччини та Азербайджану відбудувати новий Карабах

"Ми вчора (15 червня - ред.) проїхали по Карабаху, бачили, які там руйнування після 30 років конфлікту. Але Туреччина і Азербайджан разом всі відбудують новий Карабах", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини перебуває з офіційним візитом в Азербайджані з 15 червня. Напередодні він провів переговори з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим і побував у місті Шуша, який перейшов під контроль Баку після бойових дій восени 2020 року.

Ердоган і Алієв підписали Шушинську декларацію про союзницькі відносини. У документі йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також координацію дій збройних сил і надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету