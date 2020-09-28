ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ердоган: окупації Нагірного Карабаху треба покласти край

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Вірменія має піти з Нагірного Карабаху. А окупації цього регіону має бути покладено край.

Про це він заявив на симпозіумі в Стамбулі, передає hurriyet.

Зокрема, Ердоган заявив, що вчора армія Вірменії нібито напала на азербайджанські землі.

"Вірменія має піти з займаних нею місць. Кризі, яка почалася з окупації Нагірного Карабаху, має бути покладено край. Туреччина й надалі підтримуватиме Азербайджан", - зазначив він.

Популярні новини

Він також розкритикував так звану "мінську тріаду".

"США, Росія і Франція не вирішують цю проблему майже 30 років. Вони майже з усіх сил намагалися не вирішувати цю проблему. Тепер дають поради. Час від часу вони погрожують. Що це за погрози? Туреччина тут? Тут є турецькі солдати? Ті, хто так кажуть, везли туди тисячі автоматів, особливо на північ Сирії. Ті, хто так кажуть, - це ті, хто розділили північ Сирії і встановили там начальство", - додав Ердоган.

Він в черговий раз заявив, що Нагірний Карабах належить Азербайджану, і майже 1 млн біженців змушені жити далеко від рідної землі.

Нагадаємо, раніше в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі, подробиці читайте в матеріалі "Відновлення конфлікту Вірменії та Азербайджану: що важливо знати".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТурцияНагорный КарабахРеджеп Тайіп Ердоган