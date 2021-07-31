Ердоган оголосив райони лісових пожеж у Туреччині зонами лиха

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Йдеться про провінції Анталья, Мугла, Мерсін, Адана і Османійе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
"Влада Туреччини продовжать всі необхідні кроки щодо усунення збитку від лісових пожеж і підтримки населення", - заявив Ердоган.
28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану допомога в ліквідації лісових пожеж.
Вчора Україна направила до Туреччини два пожежні літаки.
Зазначимо, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.
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