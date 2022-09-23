Эрдоган об обмене Медведчука: Путин настаивал на его выдаче, он уже выехал из Турции в РФ

Президент России Владимир Путин лично настаивал на выдаче своего кума Виктора Медведчука. Его уже отправили из Турции в Россию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"200 человек - под нашим контролем. На одном (Медведчуке - ред.) в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", - отметил турецкий лидер. Глава Турецкого государства также подчеркнул, что освобожденные в рамках акции по обмену пленными являются "гостями Турции".