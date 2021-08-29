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Ердоган назвав умову співпраці з "Талібаном"

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Туреччина, Неділя 29 серпня 2021 15:20
Ердоган назвав умову співпраці з "Талібаном" Фото: президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про можливість співпраці з бойовиками радикального руху "Талібан". Він припустив можливість таких угод шляхом "лівійської" моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeteduvar.

"Можливо, нам вдасться укласти угоду подібну до "лівійської"...Досить знайти гідного партнера для переговорів. Якщо такий співрозмовник знайдеться, чому б не підписати таку угоду?" - сказав він.

В чому полягає суть "лівійської" моделі

Меморандум між Туреччиною і Урядом національної згоди (УНЗ) Лівії про безпеку і співпрацю у військовій сфері, підписаний 27 листопада 2019.

Він охоплює практично будь-який напрям військово-політичного та військово-технічного співробітництва між Туреччиною і УНЗ.

Згідно з положеннями цього меморандуму, Туреччина надаватиме також допомогу УНЗ у справі створення сил швидкого реагування у складі військових частин Лівії, розвідці чи в морському патрулюванні.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про пропозицію "Талібану" займатися управлінням аеропорту Кабула.

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Талібан Турция Афганистан
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