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Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Новина українською →
Турция, Воскресенье 29 августа 2021 15:20
Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном" Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с боевиками радикального движения "Талибан". Он предположил возможность таких соглашений путем "ливийской" модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeteduvar.

"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобно "ливийскому"...Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?" - сказал он.

В чем заключается суть "ливийской модели"

Меморандум между Турцией и Правительством национального согласия (УНЗ) Ливии о безопасности и сотрудничестве в военной сфере, подписанный 27 ноября 2019.

Он охватывает практически любое направление военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и УНП.

В соответствии с положениями этого меморандума, Турция будет оказывать также помощь УНЗ в деле создания сил быстрого реагирования в составе воинских частей Ливии, разведке или в морском патрулировании.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о предложении "Талибана" заниматься управлением аэропорта Кабула.

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