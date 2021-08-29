Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с боевиками радикального движения "Талибан". Он предположил возможность таких соглашений путем "ливийской" модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeteduvar.

"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобно "ливийскому"...Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?" - сказал он.

В чем заключается суть "ливийской модели"

Меморандум между Турцией и Правительством национального согласия (УНЗ) Ливии о безопасности и сотрудничестве в военной сфере, подписанный 27 ноября 2019.

Он охватывает практически любое направление военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и УНП.

В соответствии с положениями этого меморандума, Турция будет оказывать также помощь УНЗ в деле создания сил быстрого реагирования в составе воинских частей Ливии, разведке или в морском патрулировании.