Ердоган назвав дату запуску "Турецького потоку"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в суботу, 30 листопада, що введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" запланований на 8 січня. Про це він повідомив в ході церемонії запуску газопроводу TANAP, яким азербайджанський газ надійде до Туреччини і Європи, передає NTV.

"Звичайно, у нас є ще один дуже важливий крок, який ми зробимо. 8 січня в Стамбулі ми запустимо газопровід "Турецький потік ", - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" почав заповнення газом першої нитки газопроводу "Турецький потік". Це останній етап перед введенням трубопроводу в експлуатацію. Газ, який був закачаний в систему TurkStream, поставляється через єдину систему газопостачання "Газпрому". Необхідний тиск для заповнення системи TurkStream створюється компресорною станцією "Російська", розташованої недалеко від міста Анапа на російському узбережжі Чорного моря.

Додамо, газопровід TurkStream розрахований на поставки 31,5 млрд кубометрів російського газу на рік.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.