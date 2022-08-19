Ердоган має намір обговорити з Путіним безпеку Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7.com .

"Я маю намір обговорити це питання з Путіним. Росія повинна зробити свій внесок у безпеку Запорізької АЕС, ця розмова повинна стати важливим кроком до миру", - заявив президент Туреччини.

За словами Ердогана, МАГАТЕ також має уважно стежити за ситуацією на станції й брати на себе певні зобов'язання.