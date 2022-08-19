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Ердоган має намір обговорити з Путіним безпеку Запорізької АЕС

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 12:30
Ердоган має намір обговорити з Путіним безпеку Запорізької АЕС Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує телефоном обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним безпеку Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7.com.

"Я маю намір обговорити це питання з Путіним. Росія повинна зробити свій внесок у безпеку Запорізької АЕС, ця розмова повинна стати важливим кроком до миру", - заявив президент Туреччини.

За словами Ердогана, МАГАТЕ також має уважно стежити за ситуацією на станції й брати на себе певні зобов'язання.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила інформацію, що російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС. Пізніше розвідка отримала додаткові докази можливого теракту на території Запорізької АЕС 19 серпня.

Також ми писали, що вчора у Львові відбулася зустріч лідерів України, Туреччини та ООН. Додамо, напередодні американське агентство Reuters звинуватило Ердогана у тому, що він намагається використати питання переговорів між Україною і РФ в рамках своєї передвиборної кампанії.

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