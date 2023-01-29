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Эрдоган может принять "шокирующее" для Швеции решение о вступлении Финляндии в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Предстоящее решение Турции о членстве Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hurriyet.com.tr.

Чем именно может быть "шокирована" Швеция, Эрдоган не сказал, но уточнил, что Турция передала Швеции список из 120 человек.

"Они высмеивают Турцию. Они не признали Турцию. Они думают, что Турция 20, 30, 40 лет назад - это не Турция сегодня", - заметил президент.

РБК-Украина сообщало, что в январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Кроме того, мы писали, что трехсторонние переговоры с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО были прекращены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее президент Турции Тайип Раджеп Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО. Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган