Эрдоган может принять "шокирующее" для Швеции решение о вступлении Финляндии в НАТО

Предстоящее решение Турции о членстве Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hurriyet.com.tr .

"Они высмеивают Турцию. Они не признали Турцию. Они думают, что Турция 20, 30, 40 лет назад - это не Турция сегодня", - заметил президент.

Чем именно может быть "шокирована" Швеция, Эрдоган не сказал, но уточнил, что Турция передала Швеции список из 120 человек.

РБК-Украина сообщало, что в январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Кроме того, мы писали, что трехсторонние переговоры с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО были прекращены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее президент Турции Тайип Раджеп Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО. Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.