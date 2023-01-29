Ердоган може ухвалити "шокуюче" для Швеції рішення щодо вступу Фінляндії до НАТО

Майбутнє рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО може шокувати Швецію. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hurriyet.com.tr .

"Вони висміюють Туреччину. Вони не визнали Туреччину. Вони думають, що Туреччина 20, 30, 40 років тому - це не Туреччина сьогодні", - зауважив президент.

Чим саме може бути "шокована" Швеція, Ердоган не сказав, але уточнив, що Туреччина передала Швеції список зі 120 осіб.

РБК-Україна повідомляло, що січні 2023 року у Стокгольмі пройшли дві антиісламські акції - спалення Корану та манекена у вигляді президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Ердоган прокоментував ці події, закликавши Швецію не чекати від Анкари на підтримку її заявки до НАТО.

Крім того, ми писали, що тристоронні переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.

Раніше президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО. Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО внаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

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