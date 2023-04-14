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Эрдоган может пытаться продлить "зерновую сделку" перед выборами, - эксперт

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, постарается использовать "зерновую сделку" в своих интересах перед вторым туром президентских нарядов в Турции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Он отметил, что лидеры авторитарных восточных государств обычно пытаются компенсировать провалы в экономике или инфляцию геополитическими достижениями.

Президент Турции занимается этим уже продолжительное время. Политолог напомнил, что в 2020 году Эрдоган поддержал Азербайджан во второй Карабахской войне, а сейчас это "зерновое соглашение" для экспорта продовольствия Украины.

По оценкам политолога, Эрдоган может продвигать вопрос о продолжении действия "зернового коридора" перед вторым туром президентских выборов в Турции.

"Кстати, по версии российской стороны, ее продлили всего на 60 дней, то есть до 18 мая. И вот вам второй тур (первый тур 14 мая, - ред.). Мне кажется, что если она закончится в преддверии второго тура, то все будет накручиваться - продовольственный кризис, глобальный голод, преодоление, и именно тогда он может убедить Путина продлить соглашение. Это может быть дополнительным фактором", - отметил Максим Яли.

Напомним, прокурдская партия Турции отказалась выдвигать кандидата в президента, чем снизила шансы Эрдогана сохранить власть.

По данным соцопросов в Турции, коалиция Эрдогана на парламентских выборах может не получить большинство.

Детальнее о предстоящих выборах в Турции читайте в материале РБК-Украина "Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине".

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Турциязерновой коридорПрезидентские выборыРеджеп Тайип Эрдоган