Ердоган і Меркель обговорили розподіл відповідальності за біженців

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Сторони обговорили ситуацію в Ідлібі і проблему біженців

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову обговорили проблему біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Наголошується, що сторони обговорили двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема ситуацію в Ідлібі і проблему біженців.

Ердоган заявив, що необхідно дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо цього питання зі справедливим розподілом тягаря і відповідальності за біженців.

Зазначимо, що за даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона сирійських біженців. За останній час ці цифри зросли на тлі підтримуваного Росією настання сирійських урядових військ у провінції Ідліб.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Європу про мільйони сирійських біженців. За словами Ердогана, зараз в Європу рушили сотні тисяч біженців, але це число значно збільшиться.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців в напрямку Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що вже більше 47 тисяч мігрантів перетнули кордони Туреччини з ЄС після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Мігранти намагаються потрапити в Євросоюз через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.