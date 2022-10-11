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Эрдоган намерен обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине

Фото: Эрдоган намерен обсудить с Путиным шаги по прекращению огня в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить шаги по прекращению огня в Украине.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире канала 24TV.

"Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (в Украине – ред.)", - сказал Калын.

По его словам, на пути к договоренностям о прекращении огня в Украине есть очень много подводных камней, ловушек и ям, которые обязательно нужно учесть.

Официальный представитель Эрдогана также отметил, что в ходе телефонных переговоров Путин заявлял о готовности к переговорам с украинской стороной при посредничестве Анкары.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с российским диктатором.

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Вторжение России в УкраинуТурцияРеджеп Тайип Эрдоган