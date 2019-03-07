Ердоган не виключає закупівлю у Росії ракетних систем С-50

Угода з постачання ракетних систем С-400 між Росією і Туреччиною вже завершена

Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у России зенитных ракетных систем С-500. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

В то же время Эрдоган отметил, что сделка по поставкам ракетных систем С-400 уже завершена.

Он также допустил совместное производство Россией и Турцией комплексов С-400.

"Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500", - заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что насчет С-400 согласованы все детали - "от кредитных условий до совместного производства" и "отказаться от сделки было бы безнравственно".

Напомним, в декабре появилась информация, что Турция собирается передать на изучение США зенитные ракетные системы С-400, купленные ею у России, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России.