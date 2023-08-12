Эрдоган и Путин могут провести встречу в конце августа или начале сентября, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в конце августа или начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.

По данным издания, турецкий президент ожидает визит Путина в Турцию, однако источники не исключают поездку Эрдогана в Россию.

При этом точная дата встречи двух лидеров не называется. Предположительно, она состоится в конце августа или начале сентября.

Встреча Эрдогана и Путина

Президент Турции Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным до конца августа. На повестке дня будет вопросы возобновления "зерновой сделки" и обмена пленными.

О том, что Путин приедет в Анкару было оговорено во время телефонных переговоров 2 августа.

При этом турецкие СМИ не исключали, что Путин может посетить Турцию в конце августа.

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