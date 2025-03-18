Эрдоган хочет встречи с Трампом в Белом доме в апреле, - Bloomberg

Как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу с Дональдом Трампом в Белом доме, возможно, в конце апреля, сообщили турецкие чиновники, знакомые с этим вопросом.

Вероятно, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности. Это связано с тем, что Турция хочет стать заметным посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

Однако офис Эрдогана отказался от комментариев.

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом. Разговор, в частности, касался и войны России против Украины.

Ранее Эрдоган заявлял, Турция хочет увидеть конструктивную реакцию России на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Украиной. Он подчеркнул, что считает положительным и важным согласие Украины прекратить огонь с Россией на месяц. Эрдоган также поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского и лидера Франции Эммануэля Макрона к воздушному и морскому перемирию между Россией и Украиной.