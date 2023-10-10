Эрдоган хочет стать посредником в войне Израиля и ХАМАС

"Мы, как Турция, готовы к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны… Мы продолжаем наши интенсивные дипломатические контакты ради мира между Израилем и Палестиной", - сказал Эрдоган.

Эрдоган призвал Израиль перестать обстреливать Сектор Газы, а ХАМАС прекратить атаки на гражданских.

"Даже в войне присутствуют этикет и мораль. Стороны обязаны их соблюдать. Как мы всегда подчеркиваем, в справедливом мире нет проигравших", - сказал турецкий президент.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия (ЦАХАЛ) вернула под контроль большую часть территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС .

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