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Эрдоган хочет, чтобы в НАТО "рассмотрели" изменение ядерной доктрины России

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Североатлантическому альянсу необходимо "рассмотреть" изменение ядерной доктрины России.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы турецкого государства приводит Milliyet.

Эрдоган отметил, что война с применением ядерного оружия не может иметь положительной стороны. 

Президент также выразил надежду, что удастся как можно скорее достигнуть прекращения огня между Украиной и Россией и обеспечить мир, которого ждут все страны. 

Как считает Эрдоган, решение России обновить свою ядерную доктрину - это якобы мера в ответ на отношение к ней самой. 

"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего, у России есть возможность защитить себя, у нее есть меры по защите, она должна их принять. Точно так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", - добавил турецкий лидер. 

 

Ядерная доктрина РФ

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, после решения США, Франции и Британии разрешить украинские удары западными ракетами по территории РФ, утвердил изменения в ядерную доктрину РФ.

Они предусматривают существенное снижение порога для применения ядерного оружия.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, так глава Кремля решил показать, что он хочет продолжать войну.

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НАТОРоссийская ФедерацияТурцияЯдерное оружиеРеджеп Тайип Эрдоган