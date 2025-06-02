Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
"Сегодня, как вы знаете, состоялась встреча делегаций Украины и России в Стамбуле под председательством господина Хакана. Это была действительно очень замечательная встреча", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция стала поворотным моментом в мирных переговорах Украины и России.
"Мое самое большое желание для обеих сторон - так же собрать и господина Владимира Путина, и господина Зеленского в Стамбуле или Анкаре, а также господина Трампа. И если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними на этой встрече и таким образом превратить Стамбул в центр мира. Мы будем делать шаги для этого после этой последней встречи", - отметил турецкий президент.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле, но тот проигнорировал такую идею. Путин отправил в Стамбул делегацию, которую возглавил его помощник Владимир Мединский.
Сегодня, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров. Украина предложила российской стороне провести встречу Зеленского и Путина до конца этого месяца - с 20 по 30 июня.
Ранее Зеленский уже обсуждал с Эрдоганом возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и США.
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