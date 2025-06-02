Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

"Сегодня, как вы знаете, состоялась встреча делегаций Украины и России в Стамбуле под председательством господина Хакана. Это была действительно очень замечательная встреча", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция стала поворотным моментом в мирных переговорах Украины и России.

"Мое самое большое желание для обеих сторон - так же собрать и господина Владимира Путина, и господина Зеленского в Стамбуле или Анкаре, а также господина Трампа. И если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними на этой встрече и таким образом превратить Стамбул в центр мира. Мы будем делать шаги для этого после этой последней встречи", - отметил турецкий президент.