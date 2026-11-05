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Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны после встречи с Зеленским

13:44 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган рассказал журналистам, что хочет провести переговоры с Путиным о завершении российско-украинской войны после того, как обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе.

"Как Турция мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру между Россией и Украиной, и будем продолжать это делать. После нашей встречи с президентом Зеленским мы хотим обсудить российскую сторону вопроса во время встречи с президентом Путиным", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, министр иностранных дел и другие чиновники Турции поддерживают контакты с представителями Украины и России, чтобы выяснить возможность организации новой встречи между сторонами на турецкой территории.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей относительно разговора Путина с Эрдоганом пока нет.

По его словам, при необходимости контакт могут быть организованы в короткие сроки.

Встреча Зеленского с Эрдоганом

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам этой встречи украинский лидер анонсировал, что Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехстороннем формате первой половины ноября и рассматривает возможность привлечения Турции к этому диалогу.

Также Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Он рассчитывает, что Эрдоган поспособствует этой встрече, а главная цель - достичь прекращения огня по всей линии фронта.

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