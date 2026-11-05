Эрдоган хочет обсудить с Путиным прекращение войны после встречи с Зеленским

Эрдоган рассказал журналистам, что хочет провести переговоры с Путиным о завершении российско-украинской войны после того, как обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе.

"Как Турция мы делаем все возможное, чтобы проложить путь к миру между Россией и Украиной, и будем продолжать это делать. После нашей встречи с президентом Зеленским мы хотим обсудить российскую сторону вопроса во время встречи с президентом Путиным", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, министр иностранных дел и другие чиновники Турции поддерживают контакты с представителями Украины и России, чтобы выяснить возможность организации новой встречи между сторонами на турецкой территории.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей относительно разговора Путина с Эрдоганом пока нет.

По его словам, при необходимости контакт могут быть организованы в короткие сроки.