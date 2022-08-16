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Ердоган їде в Україну говорити про кроки для припинення війни з Росією

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну та зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

Візит Ердогана в Україну, про який вперше стало відомо від прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланований на четвер, 18 серпня. Ердоган прибуде у Львів, де зустрінеться не лише з Зеленським, але й з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як розповіли в адміністрації Ердогана, разом з Зеленським турецький лідер хоче поговорити про усі аспекти відносин між Києвом та Анкарою. А в ході тристороннього саміту планується обговорення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Нагадаємо, на початку серпня під час візиту до Сочі турецький лідер Ердоган запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну провести особисту зустріч з Зеленським.

Додамо, американське агенство Reuters звинувачувало Ердогана в тому, що він використовує тему переговорів між Україною та Росією в рамках своєї передвиборчої кампанії. У 2023 році на Туреччину чекають чергові президентські вибори.

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Володимир ЗеленськийЛьвівТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВізит в УкраїнуВійна Росії проти України