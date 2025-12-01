RU

Эрдоган бьет тревогу из-за атаки на танкеры "теневого флота" РФ в Черном море

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция считает неприемлемыми атаки на танкеры российского "теневого флота". Это якобы эскалация войны РФ против Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Война между Россией и Украиной явно начала угрожать навигационной безопасности в Черном море. Нацеливание на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу свидетельствует о тревожной эскалации", - заявил Эрдоган. 

По его словам, такие атаки "никоим образом" нельзя оправдать. 

"Мы передаем необходимые предупреждения всем соответствующим сторонам относительно таких инцидентов", - добавил турецкий лидер. 

Инцидент в Черном море

Напомним, 28 ноября недалеко от пролива Босфор в Черном море загорелись два танкера, которые входят в состав российского "теневого флота".

В частности, Минтранс Турции заявлял, что на танкере Kairos произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск.

Турецкие власти сообщали, что на танкер "было оказано внешнее воздействие".

Еще один танкер, Virat, был поврежден примерно в 35 морских милях от побережья Турции.

Уже на следующий день, 29 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что морские беспилотники СБУ Sea Baby успешно поразили в Черном море два подсанкционных танкера Kairo и Virat, которые относятся к так называемому "теневому флоту" России.

Для атаки использовались модернизированные дроны Sea Baby, способные проходить большие дистанции и оснащенные усиленным зарядом. Оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что наносит удар по перевозке российской нефти.

По данным источников, в момент атаки суда находились без груза и шли в Новороссийск на загрузку. Такие атаки ограничивают финансовые возможности России вести войну, поскольку танкеры могли перевозить нефть почти на 70 млн долларов и использовались для обхода международных санкций.

