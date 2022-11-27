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Эрдоган анонсировал старт производства турецкого истребителя-беспилотника

Фото: Эрдоган анонсировал выпуск турецкого истребителя-беспилотника (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Константин Широкун

Старт производства турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma запланирован на вторую половину 2023 года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kizilelma будет запущено ближе к концу 2023 года",— заявил Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития.

В августе этого года в Турции представили беспилотник Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем. Его создатели сообщали, что беспилотник может взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, а также развивать сверхзвуковую скорость.

Ранее мы писали, что турецкая компания Baykar начала тесты по "пробегу" беспилотного истребителя Kızılelma, который сможет вести полноценный воздушный бой.

Также сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

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БайрактарРеджеп Тайип ЭрдоганТурция