Эпоха AI-агентов: как мир автоматизирует государство и что нового предлагает Дія.AI

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Мировые правительства активно внедряют ИИ-агентов, которые автономно решают бюрократические вопросы и экономят миллионы долларов. Украина не отстает от глобального тренда: на портале Дія действует новый голосовой функционал на базе искусственного интеллекта.

О том, как ИИ-помощники меняют государственные сервисы в мире и какие новые возможности открывает Дія.AI для украинцев, – в колонке Chief AI Officer WINWIN AI Center of Excellence в Министерстве цифровой трансформации Украины Романа Кислого для РБК-Украина.

Главное: Глобальный тренд: До 2028 года 80% правительств мира планируют передать рутинную бюрократическую работу искусственному интеллекту.

До 2028 года 80% правительств мира планируют передать рутинную бюрократическую работу искусственному интеллекту. Мировой опыт: Сингапур, Япония, США и Великобритания уже экономят тысячи рабочих часов благодаря ИИ-агентам.

Сингапур, Япония, США и Великобритания уже экономят тысячи рабочих часов благодаря ИИ-агентам. Новая фича в Украине: На портале Дія запустили голосовой функционал для общения с Дія.AI без набора текста.

На портале Дія запустили голосовой функционал для общения с Дія.AI без набора текста. Шаг к инклюзивности: Голосовой формат упрощает доступ к госуслугам для людей старшего возраста и лиц с нарушениями зрения.

Эпоха АІ-агентов: как мир автоматизирует государство и что нового предлагает Дія.AI

Представьте государство, которое не заставляет вас заполнять бумаги, а само автономно решает ваши бюрократические вопросы, пока вы пьете morning-кофе.

Это уже не сюжет научной фантастики, а реальность эпохи ИИ-агентов, которая прямо сейчас экономит мировым правительствам миллионы долларов и тысячи часов рабочего времени. По прогнозам, уже к 2028 году 80% правительств мира передадут рутинную работу искусственному интеллекту, навсегда изменив наш опыт взаимодействия с государственными сервисами.

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Мы стремительно переходим от обычных чат-ботов к полноценным цифровым помощникам. В отличие от классических алгоритмов, которые действуют по жесткому сценарию, ИИ-агент способен понимать контекст, анализировать большие массивы данных, принимать решения и выполнять конкретные задачи.

Благодаря таким агентам государственные услуги становятся беспрецедентно доступными. Они уничтожают бюрократию, нивелируют человеческий фактор, убирают очереди и превращают сложные процедуры в простой диалог в смартфоне или компьютере.

Этот тренд захватил мир. Уже сейчас 55% лидеров государственного сектора используют ИИ-агентов в своей работе.

Вот как это работает в других странах:

Сингапур: Эта страна демонстрирует высочайший уровень проникновения технологии – около 80% из 150 000 госслужащих используют систему Pair Chat, а для нужд правительства создано более 20 000 кастомных ботов.

Эта страна демонстрирует высочайший уровень проникновения технологии – около 80% из 150 000 госслужащих используют систему Pair Chat, а для нужд правительства создано более 20 000 кастомных ботов. Япония: Платформа Gennai разворачивается примерно для 180 000 сотрудников в 39 ведомствах, помогая с оформлением документов, классификацией публичных комментариев и подготовкой ответов.

Платформа Gennai разворачивается примерно для 180 000 сотрудников в 39 ведомствах, помогая с оформлением документов, классификацией публичных комментариев и подготовкой ответов. Великобритания: Внедрение инструмента Consult для работы с документами уже сэкономило тысячи часов административной работы и более 500 тысяч фунтов стерлингов. Ожидается, что при полном масштабировании экономия составит около 20 миллионов фунтов ежегодно.

Внедрение инструмента Consult для работы с документами уже сэкономило тысячи часов административной работы и более 500 тысяч фунтов стерлингов. Ожидается, что при полном масштабировании экономия составит около 20 миллионов фунтов ежегодно. США: В 2025 году в 56 государственных учреждениях было зафиксировано 3 611 кейсов использования ИИ, из которых 445 оказывают высокое влияние на эффективность.

В 2025 году в 56 государственных учреждениях было зафиксировано 3 611 кейсов использования ИИ, из которых 445 оказывают высокое влияние на эффективность. ОАЭ: Правительство поставило чрезвычайно амбициозную цель – перевести 50% федеральных секторов, услуг и операций на агентский ИИ всего за два года.

Украина традиционно остается среди лидеров цифровой трансформации. Мы не просто наблюдаем за трендами, мы их создаем. Именно поэтому продолжаем масштабировать Дія.AI – нашего собственного интеллектуального помощника, который коренным образом меняет взаимодействие гражданина с государством.

Дія.AI – это не просто справочник. Это ваш персональный ИИ-агент, который помогает ориентироваться в сервисах, быстро находить нужную услугу и получать консультации без ожидания.

Сегодня рад анонсировать новую фичу, которая делает Дія.AI еще ближе и удобнее для каждого: мы запустили голосовой функционал в Дія.AI на портале Дія.

Отныне вам не обязательно печатать свои запросы. Достаточно просто нажать кнопку и спросить голосом то, что вас интересует. Система распознает запрос, проанализирует его с помощью искусственного интеллекта и мгновенно предоставит четкий, понятный ответ или проведет к нужной услуге.

Это огромный шаг навстречу безбарьерности и инклюзивности. Голосовой функционал критически важен для людей старшего возраста, лиц с нарушениями зрения или просто для тех, кому неудобно набирать текст на ходу. Государство должно понимать вас с полуслова, и теперь, благодаря голосовому ИИ-агенту на портале Дія, оно буквально вас слышит.