У ВМС повідомили подробиці рятувальної операції на танкері в Одесі

Фото: рятувальна операція (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Деякі члени екіпажу вже почали втрачати свідомість

Начальник пошуково-рятувальної служби Командування Військово-Морських сил ЗС Олексій Нестеров повідомив подробиці операції з порятунку членів екіпажу танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

В ніч з 21 на 22 листопада танкер під прапором Молдови близько першої ночі у некерованому стані віднесло у відкрите море після чого розпочались заходи з порятунку екіпажу.

Зазначається, що у зв’язку з поганими погодними умовами не було можливості застосувати гелікоптер, також не можна було підійти до місця події рятувальними катерами морської пошуково-рятувальної служби. Більше того, судно знаходилося в аварійному стані.

"З огляду на всі ці обставини було прийнято, єдине, і як виявилося в подальшому, вірне рішення - протягнути до судна “канатну дорогу”. Тобто, водолаз проплив у холодній штормовій воді, завів направляючий кінець за судно, доставив рятувальні жилети для оптимального забезпечення екстреної евакуації екіпажу", - розповів начальник рятувальної операції.

Потрібно було поспішати, адже за оперативною інформацією деякі члени екіпажу вже почали втрачати свідомість. З правого борту аварійного судна спрацював рятувальний пліт, але через декілька хвилин штормовими хвилями його перекинуло.

"Кожного моряка за допомогою водолазів- рятувальників по тросу транспортували на берег у крижаній штормової воді, де вже чекали медики. Найскладнішою стала евакуація капітана судна, який на той час вже знепритомнів та знаходився у внутрішніх приміщеннях судна", - додав Нестеров.

Рятувальну операцію проводили військовослужбовці Водолазної школи та пошуково-рятувального дивізіону ВМС ЗСУ разом з представниками ДСНС та водолазами аварійно-рятувальної служби міста Одеса.

Раніше повідомлялося, що двоє з трьох моряків танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, перебувають у лікарні.

РБК-Україна писало, що в результаті аварії корабля в море вилилося велику кількість нафтопродуктів. На місці аварії концентрація нафтопродуктів у воді у 53 рази перевищує норму.