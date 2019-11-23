ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВМС повідомили подробиці рятувальної операції на танкері в Одесі

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 01:07
У ВМС повідомили подробиці рятувальної операції на танкері в Одесі
Фото: рятувальна операція (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Деякі члени екіпажу вже почали втрачати свідомість

Начальник пошуково-рятувальної служби Командування Військово-Морських сил ЗС Олексій Нестеров повідомив подробиці операції з порятунку членів екіпажу танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

В ніч з 21 на 22 листопада танкер під прапором Молдови близько першої ночі у некерованому стані віднесло у відкрите море після чого розпочались заходи з порятунку екіпажу.

Зазначається, що у зв’язку з поганими погодними умовами не було можливості застосувати гелікоптер, також не можна було підійти до місця події рятувальними катерами морської пошуково-рятувальної служби. Більше того, судно знаходилося в аварійному стані.

"З огляду на всі ці обставини було прийнято, єдине, і як виявилося в подальшому, вірне рішення - протягнути до судна “канатну дорогу”. Тобто, водолаз проплив у холодній штормовій воді, завів направляючий кінець за судно, доставив рятувальні жилети для оптимального забезпечення екстреної евакуації екіпажу", - розповів начальник рятувальної операції.

Потрібно було поспішати, адже за оперативною інформацією деякі члени екіпажу вже почали втрачати свідомість. З правого борту аварійного судна спрацював рятувальний пліт, але через декілька хвилин штормовими хвилями його перекинуло.

"Кожного моряка за допомогою водолазів- рятувальників по тросу транспортували на берег у крижаній штормової воді, де вже чекали медики. Найскладнішою стала евакуація капітана судна, який на той час вже знепритомнів та знаходився у внутрішніх приміщеннях судна", - додав Нестеров.

Рятувальну операцію проводили військовослужбовці Водолазної школи та пошуково-рятувального дивізіону ВМС ЗСУ разом з представниками ДСНС та водолазами аварійно-рятувальної служби міста Одеса.

Раніше повідомлялося, що двоє з трьох моряків танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, перебувають у лікарні.

РБК-Україна писало, що в результаті аварії корабля в море вилилося велику кількість нафтопродуктів. На місці аварії концентрація нафтопродуктів у воді у 53 рази перевищує норму.

Аварія танкера в Одесі: забруднення води в 53 рази вище за норму В Одесі розгорнули оперативний штаб через ситуацію з танкером
Новини України вмс Украинытанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся