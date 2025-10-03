Эпицентр запускает кулинарное шоу FOOD MARKET ШЕФ. Когда премьера и как стать участником программы

В мире кулинарных шоу появился новый игрок: сеть Эпицентр презентовала проект FoodMarket ШЕФ , который обещает покорить сердца всех ценителей вкусных экспериментов. Съемки проходят прямо посреди торгового зала Food Market в Эпицентре.

РБК-Украина рассказывает подробнее о шоу и как каждому желающему приобщиться к съемкам.

Чем FOOD MARKET ШЕФ покоряет украинцев

Изюминка шоу - его участниками становятся случайные покупатели. Вместе с известным шефом Дмитрием Горовенко они отправляются в кулинарное приключение с ограниченным бюджетом, заданной тематикой и всего одним часом, чтобы выбрать продукты, приготовить блюдо и эффектно его презентовать.

Оценивают кулинарные эксперименты обычные кассиры Эпицентра, поэтому результат предсказать практически невозможно.

"FoodMarket ШЕФ особенный только хотя бы тем, что он народный. Он для людей. Не об отношениях людей, предметом которых является еда, а он реально о простой, человеческой, народной еде, об оливьешке, шубе, гречке, котлете", - делится своими впечатлениями Дмитрий Горовенко.

По словам шефа, у многих участников смелые и часто сложные идеи, которые удивляют его самого. В первом сезоне запланировано 12 выпусков, каждый из которых станет отдельным вызовом.

В четвертом выпуске участники устроили настоящий "Птичий батл". Они берутся за мясо птицы, экспериментируют со странными ингредиентами и смело ломают стереотипы. Более того - звездный шеф впервые заключает пари с одним из конкурсантов.

"Интересно посмотреть, как участники справились бы с аутентичной украинской кухней. Что мы знаем об украинской кухне, кроме борща? Что о нашей кухне знают украинцы, которые приходят на фудмаркет в Эпицентр? Вот это интересно", - рассказывает о своих ожиданиях от следующих выпусков кулинар.