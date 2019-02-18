Єпископу Гедеону заборонили в'їзд в Україну

У єпископа три паспорти - РФ, України та США

Викарию Киевской митрополии УПЦ МП епископу Гедеону (Юрию Харону) запретили въезд в Украину. Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве, заявил председатель СБ Украины Василий Грицак.

"Было установлено, что Юрий Харон владеет паспортами трех стран: РФ, Украины и США. О данных, которыми мы обладали, мы проинформировали ГМС. Ему закрыт въезд на территорию государства", - сказал Грицак.

Однако, чем именно он угрожал национальной безопасности, Грицак не ответил.

Напомним, 14 февраля правоохранители выслали из страны задержанного накануне викария Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Гедеона. Его выслали в США.

Ранее сообщалось, что у Гедеона из-за наличия гражданства нескольких стран изъяли украинский загранпаспорт. Кроме того, его уличили в антиукраинской пропаганде. Также в ходе собеседования стало известно, что он является сторонником "русского мира". На его странице в Facebook изложена фотокопия протокола изъятия паспорта, в котором указано, что пограничники обнаружили у него документы, которые ранее считались утерянными.