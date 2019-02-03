Епіфаній під час інтронізації згадав предстоятеля РПЦ

У Софії Київській проходить інтронізація нового предстоятеля Православної церкви України

Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Святейших патриархов православных, архиепископа Константинопольского и Нового Рима, патриарха Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Российского Кирилла, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Болгарского Неофила, Грузинского Ильи", - отметил Епифаний во время поминовения.

Отметим, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Сейчас в Софии Киевской проходит интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

РБК-Украина сообщало, что Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний.