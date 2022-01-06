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Епіфаній розповів про відносини ПЦУ і Московського патріархату

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Україна, Четвер 06 січня 2022 12:02
Епіфаній розповів про відносини ПЦУ і Московського патріархату Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Мілан Лєліч

Відносини між православною церквою України та УПЦ Московського патріархату майже не підтримуються. Бажання немає з боку предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Що стосується відносин з МП як таких, то їх практично немає, ми тільки перетинаємося з митрополитом Онуфрієм на офіційних заходах, вітаємося, але спілкування на тему об'єднання немає", - сказав він.

За його словами, відсутність відносин викликана тим, що"з їхнього боку, особливо з боку митрополита Онуфрія, немає на це ніякого бажання".

Епіфаній нагадав, що вважає Московський Патріархат "фактично останнім форпостом Путіна в Україні, тому що Путін втрачає Україну, вона рухається в Європу, в НАТО, і ми бачимо, яка зараз істерика з боку РФ. Російська Церква відіграє велику роль для країни-агресора, і тому вони намагаються її зберегти в тому вигляді, в якому вона є зараз".

Водночас, за його словами, після Об'єднавчого собору Україна стала канонічною територією ПЦУ. "І МП, який називає себе Українською православною церквою, як такою є неканонічним в Україні. Також відповідно до закону вони повинні перейменуватися", - додав він.

Нагадаємо, дві третини українців (65,7%) серед тих, хто визначився з вибором, вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній має очолити Церкву після об'єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату. Кандидатуру митрополита УПЦ МП Онуфрія підтримують 31,4% респондентів.

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