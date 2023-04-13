Эпифаний: никто из украинских политиков не будет влиять на решение ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в чистый четверг заявил, что ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений ПЦУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Эпифании.

По его словам, благодаря украинскому обществу и шагам государства сегодня идет освобождение украинского православия от ига "русского мира".

Однако "противники" используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому. Одним из таких средств, добавляет Эпифаний, является упорная попытка представить ПЦУ заложницей или участницей партийной борьбы.

"Решительно и твердо заявляю перед всем миром - мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не будем позволять делать этого" - подчеркнул он.

Он также отметил, что противники церкви разными каналами распространяют вполне лживую информацию о том, что руководство Православной церкви Украины и лично предстоятель якобы кем-то контролируются и направляются в действиях.

"Такие утверждения - откровенная ложь и грязная клевета. Ни одна, подчеркиваю - ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений церкви", - заявил предстоятель ПЦУ.

По его словам, ПЦУ неоднократно опровергала лживые сплетни не только из-за заявлений, но и самими реалиями жизни.

"Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной церкви Украины какой-либо исключительной роли, которая давала бы кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную церковь", - резюмировал Эпифаний.