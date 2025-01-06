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Епифаний проводит службу в день праздника Богоявления: где смотреть

Большинство украинцев отмечают Богоявление и Крещение по новому стилю (фото: facebook.com/epifaniy)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве проходит Божественная литургия по случаю праздника Богоявления и Крещения Господня.

РБК-Украина рассказывает, где ее смотреть.

Что известно о Божественной литургии и где ее смотреть

Божественная литургия по случаю праздника Богоявления проходит в столице Украины - в Михайловском Златоверхом соборе.

Богослужение возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Следить за Божественной литургией и приобщиться к общей молитве можно онлайн - благодаря соответствующей видеотрансляции пресс-службы ПЦУ в Facebook.

 

"Сегодня мы чтим евангельское событие, когда после трех десятилетий тайной жизни в Назарете Господь Иисус Христос являет Себя миру и начинает открытое служение и проповедь Евангелия", - напомнил Епифаний в своем Facebook.

По его словам, именно поэтому в текстах песнопений и молитв по случаю Богоявления мы так часто "слышим о явлении света среди тьмы и о других подобных образах".

"Сердечно поздравляю вас и всех верующих с праздником Богоявления, с Крещением Господним, с Иорданом", - подытожил митрополит.

Публикация митрополита Епифания (скриншот: facebook.com/epifaniy)

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.

Читайте также, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.

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