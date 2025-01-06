Епифаний проводит службу в день праздника Богоявления: где смотреть

Что известно о Божественной литургии и где ее смотреть

Божественная литургия по случаю праздника Богоявления проходит в столице Украины - в Михайловском Златоверхом соборе.

Богослужение возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Следить за Божественной литургией и приобщиться к общей молитве можно онлайн - благодаря соответствующей видеотрансляции пресс-службы ПЦУ в Facebook.

"Сегодня мы чтим евангельское событие, когда после трех десятилетий тайной жизни в Назарете Господь Иисус Христос являет Себя миру и начинает открытое служение и проповедь Евангелия", - напомнил Епифаний в своем Facebook.

По его словам, именно поэтому в текстах песнопений и молитв по случаю Богоявления мы так часто "слышим о явлении света среди тьмы и о других подобных образах".

"Сердечно поздравляю вас и всех верующих с праздником Богоявления, с Крещением Господним, с Иорданом", - подытожил митрополит.

Публикация митрополита Епифания (скриншот: facebook.com/epifaniy)