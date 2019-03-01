Епіфаній пояснив, чому затягується визнання ПЦУ у світі

Епіфаній впевнений, що РПЦ залякує інші помісні церкви

Признание Православной церкви Украины (ПЦУ) затягивается из-за противодействия Русской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля ПЦУ Епифания BBC-Украина.

Епифаний отметил, что надеялся на скорое признание со стороны Элладской и Кипрской церквей, однако РПЦ мешает этому. По его словам, Москва обрабатывает и запугивает архиереев других поместных православных церкви.

"Однако я верю, что мы пройдем этот процесс. Даже заявление Кипрской церкви было неоднозначным… Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая на то, что один из предстоятелей не имеет права исключать из диптихов другого предстоятеля, это не является проявлением христианского смирения", - отметил Епифаний.

Он также выразил надежду, что в течение нескольких месяцев состоится признание со стороны нескольких поместных церквей.

"В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ включили в школьную программу.

Ранее также Епифаний заявлял, что в ОРДЛО готовят конфискацию имущества Православной церкви Украины.