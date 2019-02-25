В ОРДЛО окупанти готують конфіскацію майна ПЦУ, - Епіфаній

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також окупанти планують депортувати священиків ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що починаючи з 1 березня 2019 року, виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів ПЦУ в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

За словами митрополита, в зв'язку з цим існує загроза конфіскації майна громад і депортації священиків з окупованих територій Донбасу.

"З 2 березня 36 храмів і приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, що належать громадам нашої церкви в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути "конфісковані на користь республіки", священики - депортовані", - повідомив Епіфаній, додавши, що підставою для таких утисків є незаконна вимога до громад "зареєструватися за законами республіки"

Однак митрополит заявив, що "така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий "закон", ніким не визнається".

У зв'язку з цим Епіфаній звернувся до ООН, ОБСЄ, країн-гарантів мінського процесу, Європейського союзу та інших міжнародних і міжконфесійних інституцій із закликом "вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень з приводу цього питання, і вжити заходів з метою недопущення катастрофічного розвитку подій".

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній назвав Російську православну церкву останнім форпостом президента РФ Володимира Путіна в Україні. Також Епіфаній заявив, що в Україні ще будуть існувати парафії, які будуть підкорятися Російської православної церкви.