Епіфаній не виключає реформу церковного календаря

Епіфаній заявив, що календар не є церковною догмою

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает в будущем реформу церковного календаря. Об этом он заявил во время визита в Черновицкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Епифаний отметил, что верующие не должны чувствовать преград при посещении храмов. В отношении обязательного ношения платков для женщин он отметил, что "церковь должна стать ближе к людям".

"Мы будем постепенно, трезво воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока не актуально", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Православная церковь Украины создала миссию, которая будет заниматься вопросами освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Отметим, почетный патриарх Филарет продолжит руководство Киевской епархией.