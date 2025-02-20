Эпидсезон в разгаре. В Украине проведут аудит коек в больницах из-за гриппа и СOVID-19

Он подчеркнул, что за прошедшую неделю заболели более 206 тысяч человек, среди них 60% - дети. В больницах находятся 5,4 тысяч пациентов с осложнениями.

В 16 областях превышен эпидемический порог. Самая сложная ситуация - в Хмельницкой области. Значительное превышение фиксируется в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Сейчас ситуация контролируемая, но должны быть готовы к любым сценариям. Поручил руководителям областных департаментов здравоохранения и центров контроля и профилактики болезней проверить обеспеченность больниц необходимыми лекарствами, провести дополнительный аудит коек для госпитализации в стационарах и реанимациях, продолжить ежедневный эпидмониторинг", - сообщил министр.

Симптомы гриппа и COVID-19

Грипп начинается с резкого подъема температуры. Респираторные симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле, добавляются со временем. COVID-19 наоборот - начинается с респираторных симптомов.

Для профилактики гриппа и COVID-19 советуют вакцинироваться. Проводить прививки против гриппа можно не только в начале, но и в течение всего эпидсезона. Все области обеспечены вакциной против COVID-19.