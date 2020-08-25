Епідеміолог пояснив, чому ПЛР-тести показують хибні результати

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В Україні лабораторна система не фінансувалася роками

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін заявив, що вірогідність результатів ПЛР-тестів може страждати від стану багатьох лабораторій по країні. Більшість з них і технічно, і по інженерним вимогам не відповідають тому, щоб ставили "чисті" реакції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

"Ми бачимо і чуємо про дуже багато випадків, коли у людини йде явна клініка COVID-19, середній або важкий перебіг захворювання, а та ж ПЛР-діагностика не показує позитивного результату. І тому в офіційну статистику ця людина не потрапляє", - розповів РБК-Україна лікар-епідеміолог.

За словами експерта, для того, щоб ПЛР-лабораторія була стерильною, потрібно мати дорогу вентиляційну систему і належний рівень безпеки. Однак, він зазначив, що в Україні лабораторна система роками не фінансувалася.

"На сьогодні ми, на жаль, бачимо величезну кількість тестів з помилковими результатами. За великим рахунком - помилково негативні", - сказав Александрін.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що на початку пандемії коронавірусу Україна проводила від сили пару сотень ПЛР-тестів на добу і за цим показником суттєво відставала від більшості країн.

Також у МОЗ зазначають, що збільшення випадків COVID-19 не залежить від росту тестування.

Станом на 25 серпня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за вчора інфікувались 1658 людей.