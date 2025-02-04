єОселя для ВПЛ: какие условия льготной ипотеки для переселенцев в 2025 году

В Украине с октября 2022 года действует государственная ипотека єОселя. Приобрести жилье через программу могут, среди прочих, и переселенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрфинжилье".

Как сообщали в правительстве, государственной программой еОселя в 2024 году воспользовались более 8,5 тысячи семей. Объем выданных кредитов превысил 14,6 млрд гривен.

При этом среди всех, кто получил льготную ипотеку в прошлом году, лишь 3% внутренне перемещенных лиц.

В конце декабря 2024 года были внесены важные изменения в программу єОселя, которые касались переселенцев. Теперь ВПЛ по условиям могут приобрести жилье (квартиру или дом) в возрасте до 10 лет. Ранее жилье должно быть не старше трех лет. Это фактически открыло возможность переселенцам покупать жилье на вторичном рынке.

Кроме этого, члены семей ВПЛ первой степени родства получили возможность брать кредит по программе єОселя, но только при условии, что кредит предоставляется для приобретения жилья (имущественных прав на жилье) в пользу ВПЛ.

Также теперь первый взнос можно внести средствами сертификата єВідновлення. Важно отметить, что сертификат имеет срок использования, поэтому первый взнос по ипотеке должен быть внесен в течение этого периода.

Для переселенцев в течение 10 лет процентная ставка остается фиксированной - 7% (или 3% годовых для льготных категорий). Начиная с 11 года она возрастает до 10% или 6% соответственно.

Максимальный срок кредита - 240 месяцев (то есть 20 лет). Для молодежи до 25 лет минимальный первый (первоначальный) взнос составляет 10% от стоимости жилья. Для лиц в возрасте от 26 лет - не менее 20%.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія".

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.