Выплаты на детей и новая субсидия. Какие изменения ждут переселенцев с 1 февраля

Переселенцы в Украине смогут оформить новую помощь - субсидию на аренду жилья. Кроме того, правительство расширило программу зимних выплат на детей, в том числе и из категории ВПЛ.

Выплаты на детей

Кабинет министров 21 января сообщил о расширении программы денежной помощи "Теплая зима". В рамках программы украинцы из категории малообеспеченных семей и семей ВПЛ могут получить выплату на каждого ребенка. Размер такой единовременной помощи составляет 6500 гривен.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в декабре 2024 года почти 600 тысяч украинцев получили помощь по этой программе.

По словам главы правительства, семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей.

Новая субсидия

В Украине начали новую программу государственной поддержки для ВПЛ - субсидия на аренду жилья. Подача заявок стартует 29 января. Будет назначаться она по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи.

Субсидию на аренду жилья смогут получить внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Такая субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства помощь на проживание ВПЛ;

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Прихисток".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Оформить субсидию на аренду жилья можно офлайн - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или центре предоставления административных услуг. Или же это можно сделать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, она должна быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).

Какие документы будут необходимы?

договор аренды (по установленной форме);

заявление (по установленной форме);

при необходимости, копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Документы подаются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но, если владелец жилья проживает в другом регионе или за границей, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.