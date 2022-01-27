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Командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі       

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 16:24
Командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі        Фото: командувач Нацгвардії Микола Балан (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі. Він також усунув командування полку, у якому стався трагічний інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Дніпрі.

"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - заявив Балан.

Він також уточнив, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були задіяні в охороні "Південмашу", щоб вони не могли впливати на розслідування.

Зазначимо, сьогодні вночі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі, які були в караулі. В результаті загинули п'ятеро осіб, ще п'ятеро отримали поранення. Після нападу озброєний солдат втік.

У місті оголосили план "Перехоплення", Рябчука затримали у селі Підгородне після того, як він попросив перехожу викликати поліцію та сам здався правоохоронцям.

Рябчуку висунули підозру за фактом умисного вбивства, дезертирства та викрадення зброї та боєприпасів.

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