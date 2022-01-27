Командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі       

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі. Він також усунув командування полку, у якому стався трагічний інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу в Дніпрі.

"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - заявив Балан. Він також уточнив, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були задіяні в охороні "Південмашу", щоб вони не могли впливати на розслідування.