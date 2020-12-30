Кулеба назвав провалом переговорний процес з Іраном щодо катастрофи МАУ

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав провалом переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України. В результаті переговорів не вдалося вийти на той результат, який чекала Україна.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю "ТСН".

Міністр зазначив, що хотів би, щоб у переговорах з Іраном вдалося вийти на конкретні результати.

"Попри весь наш тиск, попри всі наші спроби вести переговори і так, і так, станом на кінець року іранська сторона все-таки не виконала ті обіцянки, які вона давала. Ми так і не отримали, наприклад, технічний звіт про катастрофу, і не змогли просунутися в переговорах", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу МАУ затягнувся.

Відзначимо, минулого тижня іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав Києву остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

При цьому в МЗС України інформацію про отримання техозвіта спростували.