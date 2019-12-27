Курс на Європу: чому Україні не уникнути підвищення тарифів на електроенергію

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Українці платять за електроенергію менше, ніж інші жителі Європи. Не кажучи вже про те, що, на відміну від більшості країн ЄС, для населення встановлені тарифи нижчі, ніж для промислових споживачів, які використовують електроенергію у великих обсягах.

В Енергетичному співтоваристві у черговий раз нагадали, що тарифи повинні відображати реальну вартість енергоресурсів, інакше ця ситуація буде весь час вимагати політичного втручання і у перспективі призведе до нестабільності постачань електроенергії або їх відсутності взагалі. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Тарифи на е/е в Україні для населення іноді у рази нижче, ніж у країнах ЄС і Єврозони. Європейці, незважаючи на те, що заробляють більше, витрачають на житло і "комуналку" в середньому 24% своїх витрат, тоді як українці - 13%, що підтверджується офіційними даними Держстату та Євростату.

І якщо в європейських країнах комунальні послуги займають першу сходинку серед усіх витрат сімей, то в Україні на "комуналку" витрачають у кілька разів менше, ніж на продукти харчування. Якщо ж говорити безпосередньо про електроенергію, її частка у витратах українців і зовсім не перевищує суми, що населення витрачає на мобільний зв'язок.

Що важливо: у кожній з країн ЄС щорічно вартість електроенергії може змінюватися в залежності від ринкових умов, пов'язаних з виробництвом е/е. Скажімо, в минулому році в Євросоюзі в цілому електроенергія подорожчала на 3,5%.

У Бельгії та Болгарії вартість зросла трохи більше ніж на 2%, тоді як у Німеччині, Латвії та Польщі електрика для населення взагалі дешевшала в порівнянні з 2017 роком. А на Кіпрі, в Іспанії і Нідерландах ціна е/е ціни збільшилися майже на 20%, 14% і 10% відповідно.

В Україні тарифи на електроенергію для населення перестали рости два роки тому, коли закінчилося поетапне зростання, розпочате у 2015 році. З тих пір ціна 1 кВт* год зависла на позначці 90 коп. при споживанні до 100 кВт*год і 1,68 гривень - за все, що вище.

Сьогодні в середньому тариф для населення, за даними Держстату, становить 1,25 гривень/кВт*год. Це найнижчий показник серед країн Європи. (Докладніше - у інфографіці).

І хоча у більшості країн великі промислові споживачі платять за електроенергію менше, ніж населення, оскільки використовують її більше, в Україні все з точністю навпаки. У нас промисловість фактично змушена компенсувати різницю в пільговому тарифі на електроенергію, оплачувану домогосподарствами.

Перехресне субсидування, яке склалося в українській електроенергетиці, створює перекоси на ринку, від яких, серед інших, страждають державні "Енергоатом" і "Укргідроенерго", зобов'язані продавати більшу частину своєї е/е за низьким тарифом.

І хоча в Україні з 1 липня діє ринок електроенергії, для населення ціни залишилися замороженими. Постанова про спеціальні зобов'язання для "Енергоатому" і "Укргідроенерго" діє до кінця наступного року. І, як уточнили РБК-Україна в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, ціна на електричну енергію для населення поки що залишається на рівні II кварталу 2019 року.

Незважаючи на проблеми в галузі, що виникли через перекоси у тарифах, влада надмірно обережна з цією темою, оскільки вона вкрай непопулярна серед населення і може спричинити для керівництва країни втрату електоральної підтримки. Як уточнили РБК-Україна в Мінекоенерго, на даний момент у відомстві немає "розроблених нормативно-правових актів, якими передбачено поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення".

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), пояснили, що після вступу в силу закону про ринок електричної енергії, у них немає повноважень встановлювати тарифи на е/е для населення.

"Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюються Кабінетом міністрів", - сказали у відомстві РБК-Україна.

Незважаючи на те, що держоргани неохоче коментують це питання, певні зрушення тут все ж є. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, як раніше писало РБК-Україна, запропонував почати поступове підвищення тарифу для домашніх господарств з тих, хто використовує понад 500 кВт-год на місяць. І ймовірно, що до цього питання чиновники повернуться вже у наступному році.

Якщо схвалять ідею на політичному рівні, тариф для населення збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а об'єм 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 гривень/кВт*год

І, по суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача. Але частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. Разом з тим вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення.

Як пояснив у коментарі РБК-Україна голова секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, перехресне субсидування також є проблемою для деяких країнах ЄС, щоправда, в меншій мірі, ніж для України.

"Найкращий спосіб вирішити цю проблему - мати ринкові ціни для всіх і достатню підтримку (субсидію) для соціально вразливих споживачів. Схоже, міністерство (Мінекоенерго України, - ред.) підходить до такого рішення з іншого боку. Великі споживачі, як правило, більш багаті і можуть дозволити собі не користуватися субсидіями. Решта все ще будуть перехресно субсидовані. Це не є звичайною європейською практикою, але в українських умовах, можливо, вона цілком логічна і зрозуміла", - процитувала прес-служба Копача на запит видання.

На його думку, для нашої країни найкращим у цьому зв'язку є досвід країн, що мали планову економіку або країн з колишньої Югославії. "Якихось конкретних часових рамок немає, оскільки вони залежать від стандартів життя, ліквідності ринків і ряду інших факторів. Безумовно, це триватиме кілька років", - зазначив Копач, говорячи про терміни підвищення тарифів на е/е з урахуванням європейського досвіду.

Безумовно, починаючи зростання тарифів, владі важливо подбати про тих, хто реально не може платити за більш високими цінами. Що радять в цьому питанні європейські партнери? За словами Копача, найкращий варіант - гранти або пільгові кредити на заходи з підвищення енергоефективності, спрямовані на зниження споживання без шкоди для якості життя громадян.

"Фінансування надається з спеціальних фондів енергоефективності та/або з державного або регіонального бюджетів. Але оскільки такі заходи вимагають часу для реалізації і не застосовні до всіх категорій домогосподарств з низьким доходом, також доцільні певні види фінансової допомоги, особливо в короткостроковій перспективі", - уточнив Янез Копач.

За його словами, найбільш поширеним джерелом державного фінансування для підтримки соціально вразливих споживачів в ЄС є збір, який додається до ціни, яку стягують з конкретних енергоносіїв (електрика, газ, мазут), особливо якщо ця підтримка спрямована на витрати на електроенергію для домогосподарств.

Глава секретаріату Енергетичного співтовариства, крім цього, нагадав, що регульовані тарифи повинні відображати вартість енергоресурсів. І це зобов'язання України.

"Тарифи, які не відображають вартість ресурсів, і штучно занижені ціни на електроенергію з інтенсивним перехресним субсидуванням руйнують економічну життєздатність виробників, дистриб'юторів і постачальників, вимагають постійного політичного втручання і в довгостроковій перспективі призводять до нестабільності поставок або відсутності поставок взагалі", - упевнений Копач