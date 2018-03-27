В Енергоспівтоваристві назвали приклади спроб політичного тиску на НКРЕКП

Зазначені факти закликали розглядати як неприкрите втручання в незалежність Комісії

У звіті Європейського Енергоспівтовариства, яке проводило аудит діяльності Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднені конкретні випадки можливого тиску на НКРЕКП. Про це пише "Главком".

Зокрема, за даними видання, результативними спробами вплинути на НКРЕКП названі:

- Скасування рішення № 348 про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу в точках входу і виходу з системи "Укртрансгазу" і нову методологію розрахунку тарифів на послуги збуту природного газу (на вимогу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана)

- Скасування рішення рішення №148, що заверджує вартість нестандартного підключення електричних установок до мережі на 2017 рік, що передбачала підвищення тарифу на підключення до енергомережі (після маніфестації Радикальної партії і відмови газети "Урядовий кур'єр" опублікувати рішення).

- Блокування рішення № 972, яким запроваджувалася регламентація регульованою бази активів для обленерго (RAB-регулювання).

Експерти відзначають, що незважаючи на те, що рішення прийнято ще 27 липня 2017 року, урядова газета "Урядовий кур'єр" досі не опублікувала, відповідно воно не набуло чинності.

- Розслідування Національним антикорупційне бюро України можливих зловживань службовими повноваженнями з боку посадових осіб НКРЕКП в процесі прийняття формули Роттердам+. Крім того, також зазначається розслідування Антимонопольного комітету України, який аналізує створює на практиці формула Роттердам+ переваг для одних бізнес-груп на шкоду інших.

"Вищезазначені факти необхідно розглядати як неприкрите політичне втручання в незалежність Комісії та автономне прийняття нею рішень", - пише видання з посиланням на звіт.

Як повідомлялося, НКРЕКП звернулася до Європейського Енергоспівтовариства 11 липня 2017 року з пропозицією провести незалежний аудит діяльності регулятора. Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства з 2011 року.